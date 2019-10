Moçambique/Eleições

Várias tentativas de fraude eleitoral na província de Nampula (norte), todas a favor da Frelimo, foram já detetadas, segundo uma ONG moçambicana, segundo a qual as "assembleias de voto abriram normalmente em todo o País, com poucos problemas".

A organização não-governamental (ONG) moçambicana CIP - Centro de Integridade Pública deu conta de que os seus correspondentes reportaram "casos de tentativas de enchimentos de urnas em Nampula", em vários locais de voto. Numa delas, "uma escrutinadora de nome Selma Francisco foi encontrada com boletins de votos pré-marcados para a Frelimo, prestes a ser introduzidos nas urnas", avança um comunicado da organização.

"No distrito de Milange (província da Zambézia, centro do país), localidade de Dachua, um cidadão foi detido com mais de 6 boletins votos extras. Ainda em Milange, na localidade de Chitambo, mais um cidadão foi surpreendido com boletins de voto pré-marcados a favor da Frelimo", acrescenta a CIP.