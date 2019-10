Actualidade

O antigo ministro da Solidariedade, Trabalho e da Segurança Social Pedro Mota Soares assumiu a liderança da Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas (Apritel) para o triénio 2019-2022, anunciou hoje aquela associação.

"Assumo este cargo com grande entusiasmo, dedicação e sentido de compromisso, com o objetivo de contribuir para destacar a importância social e económica do setor das comunicações eletrónicas em Portugal", refere Pedro Mota Soares, num comunicado enviado às redações.

O ex-deputado do CDS-PP considera ainda que "as comunicações eletrónicas vão ser a chave para a economia e a sociedade do futuro e, por isso, é fundamental reforçar o diálogo com todos os 'stakeholders' [atores] do setor e elevar a associação ao patamar de interlocutor indispensável em todas as matérias relativas às comunicações eletrónicas".