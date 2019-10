Moçambique/Eleições

A missão de observação do processo eleitoral da União Europeia (UE) classificou hoje como "ordeiro" o processo de votação nas primeiras horas em Moçambique.

"Por enquanto registamos o que ocorreu na abertura e observamos que sucedeu num modo ordeiro. Há informação muito completa ao eleitor antes da votação, e isso é necessário para que o processo decorra como queremos que seja", disse o chefe da missão de observação eleitoral da União Europeia, Nacho Sánchez.

Em declarações hoje à Lusa, em Maputo, o chefe da missão disse haver "informações suficientes" para garantir que "estatisticamente a abertura está a suceder da mesma forma no conjunto do país", considerando também as zonas rurais.