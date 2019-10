Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê para a economia de Moçambique um crescimento de 1,8% do PIB, o mais baixo deste século, acelerando depois para 6% em 2020 e para 11,5% em 2024.

De acordo com o relatório sobre as Perspetivas Económicas Mundiais, divulgado hoje em Washington, os peritos do FMI antecipam que a economia moçambicana tenha crescido 3,3% em 2018 e registe a mais baixa expansão económica desde, pelo menos, o início deste século.

Os dados do FMI mostram um crescimento médio de 8,2% na primeira década deste século e expansões em torno dos 7% até 2015, ano em que a desaceleração se tornou evidente, com o PIB a cair de 6,6% nesse ano para 3,8% em 2016.