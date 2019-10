FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu hoje em baixa no 'World Economic Outlook' as suas estimativas para o crescimento do PIB mundial para 3% em 2019 e 3,4% em 2020.

Para 2019, o FMI estima um crescimento inferior em 0,2 pontos percentuais ao projetado em julho, sinalizando que este valor se encontra ao nível mais baixo desde a última crise financeira.

Para o próximo ano, o FMI reviu em baixa o crescimento do PIB mundial em 0,1 pontos percentuais, para 3,4%.