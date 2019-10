Actualidade

O presidente da União Búlgara de Futebol, Borislav Mihaylov, apresentou hoje a demissão do cargo, que tinha sido exigida pelo governo do país na sequência dos incidentes racistas ocorridos no jogo Bulgária-Inglaterra, de qualificação para o Euro2020.

A saída foi anunciada numa curta nota publicada no site oficial da federação, pouco tempo depois de o porta-voz do organismo ter dito que Mihaylov - que, enquanto jogador, representou o Belenenses - se manteria em funções, advertindo que o governo búlgaro não tinha o direito de se "imiscuir no futebol".

O primeiro-ministro da Bulgária, Boiko Borisov, ordenou "que se cancelem todas as relações entre o governo, incluindo as financeiras, e a União [Búlgara de Futebol], até que o presidente [Borislav Mihaylov] apresente a demissão".