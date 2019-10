Actualidade

O Presidente da República angolano, João Lourenço, anunciou hoje que já foram criados mais de 161 mil empregos desde o início do seu mandato, cerca de um terço dos 500 mil que prometeu na campanha eleitoral.

Os dados foram avançados pelo chefe do executivo angolano no seu discurso sobre o Estado da nação, que marcou hoje o início dos trabalhados da Assembleia Nacional, no mesmo dia em que um grupo de ativistas convocou um protesto para exigir ao Presidente o cumprimento das promessas eleitorais.

João Lourenço afirmou que "entre 2018 e o terceiro trimestre de 2019 foram criados 161.997 novos empregos, cerca de um terço dos 500 mil de um mandato de cinco anos", dos quais 80% no setor empresarial (público e privado) e os restantes no setor político administrativo (função pública).