Actualidade

O livro "The Testaments", com o qual a escritora canadiana Margaret Atwood venceu na segunda-feira o prémio Booker, sairá em Portugal em março, revelou hoje a Bertrand Editora.

Ainda sem título em português, e com a tradução ainda em processo - disse fonte da editora à Lusa -, "The Testaments" é a sequela do livro "A história de uma serva" e foi publicado no mercado internacional em setembro, sendo um dos livros mais vendidos do ano no mercado de língua inglesa.

O livro tem sido descrito na imprensa anglófona como o evento literário da temporada, tendo tido uma tiragem inicial de meio milhão de exemplares, segundo contas da Publishers' Weekly.