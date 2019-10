Actualidade

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, afirmou hoje que "nunca ao longo dos anos" o executivo dedicou "tanta sensibilidade e atenção às vítimas da seca" ou outras calamidades naturais como durante o seu mandato.

As declarações do Presidente angolano, que discursava na Assembleia Nacional, suscitaram burburinho nas bancadas parlamentares, com os deputados da maioria (MPLA) a aplaudirem João Lourenço e a oposição a manifestar o seu desagrado de forma audível, ao que o chefe de Estado respondeu: "Vou apresentar os números".

O chefe do executivo angolano salientou que foi dispensada "uma atenção especial ao fenómeno da seca no sul de Angola", nas províncias do Cunene, Huíla, Namibe e Cuando Cubango, onde se estima que 1.340.781 habitantes estejam a ser afetados pela falta de água.