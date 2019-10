Actualidade

Um edifício residencial de sete andares desabou, hoje de manhã, em Fortaleza, capital do estado do Ceará, no nordeste do Brasil, provocando pelo menos um morto e vários feridos, segundo os bombeiros.

Segundo fonte dos bombeiros, citada pelo portal de notícias GI, "uma morte havia sido confirmada e três pessoas haviam sido resgatadas com vida, mas o total de vítimas não tinha sido contabilizado".

Bombeiros e várias ambulâncias estão em frente ao prédio que ruiu, no bairro Dionísio Torres, uma região da classe média de Fortaleza.