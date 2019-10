Eleições/Madeira

O XIII Governo Regional da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, tomou hoje posse perante a Assembleia Legislativa, com o presidente do parlamento do arquipélago a afirmar que o executivo é agora de "um só partido", o da Madeira.

O Governo Regional é encabeçado pela segunda vez consecutiva pelo social-democrata Miguel Albuquerque, sendo ainda formado por uma vice-presidência e nove secretarias regionais, duas delas tuteladas pelo CDS-PP: a da Economia e a do Mar e Pescas.

O primeiro presidente da Assembleia Legislativa que não é do PSD, o centrista José Manuel Rodrigues, considerou esta tomada de posse, no Funchal, "um momento histórico", já que "pela primeira vez em 43 anos de autonomia e de governação própria a maioria parlamentar é composta por dois grupos parlamentares e o governo integra membros de dois partidos".