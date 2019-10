Actualidade

Os arquitetos portugueses Alberto Castro Nunes e António Maria Braga, vencedores do Prémio Rafael Manzano, defendem que "a forma mais correta" de fazer arquitetura é em pequena escala, com materiais naturais, e integrada na paisagem.

Os dois arquitetos foram distinguidos na última semana com o Prémio Ibérico de Arquitetura Tradicional Rafael Manzano, considerado o maior prémio de arquitetura da Península Ibérica, organizado pela International Network for Traditional Building Architecture and Urbanism (INTBAU).

O prémio, no valor de 50.000 euros, que será entregue na quinta-feira, numa cerimónia em Madrid, Espanha, foi criado pelo filantropo norte-americano Richard H. Driehaus, que tem especial admiração pela arquitetura da Península Ibérica.