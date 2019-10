Actualidade

A explosão de uma mina antitanque provocou hoje cinco mortos, incluindo três crianças, na vila do Môngua, município do Cuanhama, província do Cunene, no sul de Angola, disse à Lusa fonte do governo provincial.

O incidente, que ocorreu hoje de manhã, deixou ainda ferido o motorista do 'kupapata' (triciclo), que recebe tratamento no Hospital Geral de Ondjiva, na capital do Cunene.

Em declarações à agência Lusa, a diretora do gabinete de comunicação institucional e imprensa do governo provincial do Cunene, Elsa Leandro, disse que o incidente aconteceu quando as vítimas iam do mercado para casa.