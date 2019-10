FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu hoje em baixa as previsões no relatório Perspetivas Económicas Globais para Macau, antecipando agora uma recessão de 1,3% neste ano e nova contração da economia, de 1,1%, em 2020.

De acordo com o documento, há uma forte revisão em baixa da evolução da economia macaense, já que no último relatório sobre a região, em abril, os técnicos do Fundo antecipavam um crescimento acima dos 4% para este ano.

O relatório não dá explicações sobre a razão desta alteração significativa na previsão de crescimento económico, mas fica claro que o desemprego deverá manter-se abaixo dos 2%, já que o FMI prevê uma estabilização da taxa no ano passado e neste e no próximo nos 1,8%.