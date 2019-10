Actualidade

A Sonae MC vai inaugurar, esta quarta-feira, uma loja, no Palácio do Gelo, em Viseu, com uma nova marca de decoração chamada Home Story, avançou o grupo em comunicado.

Este espaço "permitiu a criação de 11 postos de trabalho diretos, todos residentes em Viseu, e contou com vários fornecedores locais, desde a produção de equipamentos ao nível da obra, passando pela produção dos uniformes dos colaboradores", de acordo com a mesma nota.

Questionada pela Lusa sobre os planos para uma expansão da insígnia, Patrícia Lourenço, responsável da Home Story, respondeu que "não há planos de expansão".