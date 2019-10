Eleições/Madeira

O presidente do XIII Governo Regional da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, Miguel Albuquerque, afirmou hoje, na cerimónia de tomada de posse, que tem o "firme propósito" de construir "soluções efetivas" no relacionamento da região com o Estado.

"Ninguém compreenderá que, ao fim de anos, não sejam encontradas respostas concretas para problemas que não exigem complexas soluções, mas apenas vontade política", disse o chefe do executivo, que foi reeleito para um segundo mandato nas regionais de 22 de setembro.

Miguel Albuquerque indicou como prioridade para os próximos quatro anos os transportes aéreos e o seu "preço incomportável" para o cidadão, as ligações marítimas de passageiros entre a Madeira e o continente, a "definição clara" da repartição de custos da obra do novo Hospital da Madeira e a solução para as dívidas dos subsistemas de saúde nacionais para com a região.