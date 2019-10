Actualidade

Os profissionais do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, no distrito do Porto, passaram a usar crachás com a mensagem "Olá, o meu nome é" para humanizar a sua relação com os colegas e doentes.

A campanha "Olá, o meu nome é", implementada na segunda-feira, tem por objetivo "dar a conhecer" todos os profissionais que trabalham na unidade de saúde, independentemente das suas funções, com a colocação de um crachá nas suas roupas e com a divulgação, nas redes sociais do hospital, de fotografias e vídeos com a apresentação de cada um deles, explicou hoje à Lusa fonte da unidade hospitalar.

O que se pretende com esta iniciativa simples é humanizar as relações hospitalares, quer entre os profissionais, quer entre estes e os doentes e "derrubar barreiras".