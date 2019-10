Actualidade

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, disse hoje que o programa de Governo visa melhorar a credibilidade do país, melhorar as condições de vida da população e vai incidir sobre reformas do Estado.

"Este programa de Governo vai permitir elevar de modo sustentável o nível de credibilidade da Guiné-Bissau junto das entidades públicas e privadas e das instituições financeiras internacionais, assim como dos doadores em geral", afirmou Aristides Gomes (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde).

O primeiro-ministro discursava no parlamento no início do debate do programa de Governo, depois de 52 deputados terem aprovado o período da ordem do dia.