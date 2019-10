Actualidade

O pelouro da Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa, até agora assumidos pelo presidente da autarquia, Fernando Medina, passa a ser da responsabilidade do vereador Miguel Gaspar, foi hoje anunciado.

Fonte oficial da Câmara de Lisboa, liderada pelo PS, disse à agência Lusa que Miguel Gaspar (PS) passa a tutelar a pasta da Economia e Inovação, além das que já tem atualmente (Mobilidade e Segurança), enquanto Fernando Medina ficará "em princípio" com a área do Património.

Miguel Gaspar passa assim a ser responsável por áreas como o comércio e mercados municipais, a expansão do 'hub' criativo do Beato e a Web Summit, que eram responsabilidade do presidente da câmara desde fevereiro, altura em que o então vice-presidente do município Duarte Cordeiro abandonou o cargo para integrar o Governo.