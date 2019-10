Governo

O primeiro-ministro indigitado, António Costa, propôs ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a nomeação de Alexandra Leitão para o cargo de ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

A proposta de nomeação de Alexandra Leitão consta do portal da Presidência da República, após António Costa ter hoje entregado ao chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a lista de nomes do XXII Governo Constitucional.

Alexandra Leitão, dirigente socialista, foi no XXI Governo Constitucional secretária de Estado da Educação e nas últimas eleições legislativas foi cabeça de lista do PS no círculo de Santarém.