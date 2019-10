Actualidade

Loures, Lisboa, 15 out 2019 - A coordenadora da investigação da Polícia Judiciária (PJ) à morte de Luís Grilo revelou hoje em tribunal que Rosa Grilo passou a ser suspeita do crime devido ao comportamento "anormal, alegre e descontraído" perante o desaparecimento do marido.

Na sexta sessão do julgamento, que decorre no Tribunal de Loures, a coordenadora da investigação contou que, em finais de julho de 2018, cerca de uma semana depois do desaparecimento do triatleta, a arguida acompanhou uma equipa da PJ numa "batida" à procura de Luís Grilo, durante a qual "parecia estar numa caminhada, com um comportamento descontraído, alegre e contente", o que começou a levantar desconfianças à Polícia Judiciária.

"Este tipo de comportamento não encaixava num comportamento normal de alguém que tinha um ente querido desaparecido. Fomos colocando algumas reticências e este comportamento levou-nos a pensar que ela sabia mais do que dizia", explicou a testemunha.