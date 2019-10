Síria

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, viaja para a Turquia "nas próximas 24 horas" para tentar negociar um cessar-fogo entre as forças turcas e curdas na região nordeste da Síria, declarou hoje um alto funcionário norte-americano.

"O nosso objetivo número um é aplicar a nossa diplomacia para tentar alcançar um cessar-fogo e colocar a situação sob controlo" após a ofensiva militar de Ancara, disse o alto funcionário norte-americano, que falou sob a condição de anonimato, em declarações à comunicação social internacional.

Mike Pence, que tinha indicado na segunda-feira que em breve iria deslocar-se à Turquia a pedido do Presidente Donald Trump, irá à capital turca (Ancara) com o conselheiro de segurança nacional, Robert O'Brien, e com o enviado especial dos Estados Unidos para a Síria, James Jeffrey.