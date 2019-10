Governo

O primeiro-ministro indigitado, António Costa, considerou hoje que a equipa do XXII Governo Constitucional que propôs ao Presidente da República e que este aceitou constitui um executivo "de continuidade" e "reforçado politicamente".

"Trata-se de um Governo coeso, de continuidade, naturalmente, relativamente ao Governo que ainda está em funções, e no qual procurámos reforçar o centro do Governo", declarou António Costa aos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa, em Lisboa, logo após a divulgação do novo elenco governamental.

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro indigitado referiu que "esta legislatura terá um período muito exigente", com a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.