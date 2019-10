Governo

A bastonária dos Enfermeiros destaca que a ministra da Saúde hoje reconduzida foi a governante que "apelidou os enfermeiros de criminosos", mas acredita que há sempre margem para corrigir trajetos e manifesta-se disponível para o diálogo.

Num comentário à continuação de Marta Temido como ministra da Saúde, a bastonária Ana Rita Cavaco disse esperar uma "mudança no caminho e na relação que a ministra, Marta Temido, tem com a classe em si", e não tanto com a Ordem, recordando que os enfermeiros são a maior classe profissional do Serviço Nacional de Saúde.

A bastonária aludiu ainda a declarações da ministra feitas em dezembro do ano passado, quando, numa entrevista disse ter-se recusado a iniciar conversações com os enfermeiros em greve pois isso seria beneficiar "o criminoso, o infrator".