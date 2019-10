Actualidade

O Conselho Económico e Social diz que houve um desvio de 2 mil milhões de euros entre o investimento público orçamentado e o executado entre 2016 e 2018 e quer que estas diferenças constem da Conta Geral do Estado.

A conclusão integra o projeto de parecer do Conselho Económico e Social (CES) sobre a Conta Geral do Estado (CGE) relativa a 2018 a que a Lusa teve hoje acesso.

"O CES gostaria de ver nas próximas CGE, uma análise dos desvios face às previsões", afirma o órgão de consulta e de Concertação Social, defendendo que a análise "ajudaria a perceber melhor a execução das políticas" previstas no Orçamento do Estado e "as opções feitas" pelo Governo para os anos seguintes.