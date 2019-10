Actualidade

"Mr. Babenco - Solóquio a dois sem um", livro em que a atriz, realizadora e produtora Barbara Paz retrata a vida do cineasta de origem argentina Hector Babenco, foi hoje lançado em Óbidos, no Folio - Festival Literário Internacional.

O livro resulta, explicou a autora brasileira à agência Lusa, de "uma transcrição de todas as conversas" que manteve com o seu companheiro, Hector Babenco (1946-2016), conhecido por filmes como "Pixote: A Lei do Mais Fraco" (1980), "Carandiru" (2003) e "O Beijo da Mulher Aranha" (1985) - a primeira coprodução brasileira nomeada para os Óscares, e que deu a William Hurt o Óscar de Melhor Ator.

A atriz e produtora, que durante nove anos viveu com Hector Babenco, dirigiu, após a morte do cineasta, o filme "Babenco - Alguém tem que ouvir o coração dizer: Parou", distinguido este ano no Festival Internacional de Cinema em Veneza na categoria de Melhor Documentário.