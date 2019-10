OE2020

O esboço de plano orçamental para 2020 já foi enviado pelo Ministério das Finanças para Bruxelas, mas só será publicado na quarta-feira de manhã no portal do Governo, disse à Lusa fonte oficial do Ministério das Finanças.

O documento, que terá uma atualização das projeções macroeconómicas e orçamentais, também deverá ser publicado na manhã de quarta-feira pela Comissão Europeia.

De acordo com o calendário estabelecido para os países da zona euro, a Comissão deve ter em sua posse os planos orçamentais dos Estados-membros para o ano seguinte até 15 de outubro, de modo a emitir um parecer até final de novembro (ou mesmo pedir a reformulação do documento, caso considere que há riscos de incumprimento das regras europeias), antes de os orçamentos serem aprovados nos respetivos parlamentos nacionais, até final de dezembro.