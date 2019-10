Actualidade

O antigo fundista José Rocha vai levar a Federação Portuguesa de Atletismo e a Autoridade Antidopagem de Portugal a tribunal, reclamando "justiça" por o que afirma ter sido uma incorreta suspensão por doping, em 2013.

"Ao fim de alguns anos de sofrimento, derivado do castigo que a Federação Portuguesa de Atletismo me aplicou e que levou à suspensão da minha carreira desportiva nacional e internacional, inclusive ao nível da seleção nacional, o que levou à retirada das medalhas alcançadas em Campeonatos da Europa, venho comunicar que entrei hoje mesmo com uma ação judicial contra a ADOP e a própria Federação (FPA)", refere em comunicado enviado à Agência Lusa o atleta.

O antigo atleta refere ainda: "Surge [a ação] na sequência da tomada de conhecimento que o meu passaporte biológico nada tinha de irregular, de acordo com a análise feita pela própria Agência Mundial Antidopagem (AMA)."