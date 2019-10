Euro2020

A Espanha qualificou-se hoje pela 11.ª vez, e sétima consecutiva, para a fase final do campeonato da Europa de futebol, ao empatar 1-1 na Suécia, em encontro do Grupo F de apuramento para o Euro2020.

Os escandinavos adiantaram-se no marcador, aos 50 minutos, por Marcus Berg, mas nos descontos, aos 90+2, o ex-benfiquista Rodrigo marcou o golo que qualificou os espanhóis, que falharam pela última vez um Europeu em 1992.

'La Roja' lidera o agrupamento com 20 pontos, contra 15 dos suecos, e 14 da Roménia, que empatou 1-1 na receção à Noruega, quarta, com 11. As Ilhas Faroé e Malta somam ambas três.