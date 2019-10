Síria

O Presidente russo, Vladimir Putin, convidou o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, a deslocar-se à Rússia "nos próximos dias", para discutir a ofensiva de Ancara contra os curdos na Síria, anunciou o Kremlin.

"Vladimir Putin convidou Recep Tayyip Erdogan para uma visita de trabalho nos próximos dias. O convite foi aceite", anunciou na terça-feira à noite o Kremlin, em comunicado, após uma conversa telefónica entre os dois Presidentes.

As duas partes enfatizaram "a necessidade de evitar um conflito entre unidades turcas e sírias" no norte da Síria, onde Ancara lançou uma ofensiva na passada quarta-feira, é referido no comunicado.