Actualidade

Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga estão hoje sob aviso laranja devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte e persistente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, estes três distritos vão estar sob aviso laranja entre as 18:00 de hoje e as 03:00 de quinta-feira, passando depois a aviso amarelo até às 09:00 de quinta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo por causa da chuva para os distritos de Viseu, Vila Real, Aveiro e Coimbra.