Actualidade

O novo álbum do fadista Camané e do pianista e compositor Mário Laginha, "Aqui está-se sossegado", é editado no dia 15 de novembro, e inclui cinco temas inéditos e dois que Camané nunca gravou, anunciou a discográfica Warner Music.

Este álbum, com produção musical e arranjos de Camané e Mário Laginha, sucede a "Camané canta Marceneiro" (2017), que recebeu, no ano passado, o Prémio Manuel Simões.

Camané retoma neste CD um tema do repertório de Alfredo Marceneiro, "A Casa da Mariquinhas" (João da Silva Tavares / Alfredo Marceneiro), e gravou, pela primeira vez, "Com que voz" (Luís de Camões/Alain Oulman), e "Abandono" (David Mourão-Ferreira/A. Oulman) do repertório de Amália, além de "Não venhas tarde" (João Nobre/ Aníbal Nazaré), de Carlos Ramos.