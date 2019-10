Actualidade

O Planetário de Espinho acolhe, de quinta-feira a domingo, a sua bienal de cinema imersivo, a que este ano concorrem 50 filmes de 18 países, todos para projeção em telas a 360 graus, com tecnologia 2D ou 3D.

Tendo em 2019 a sua quinta edição, o chamado IFF (sigla para "Immersive Film Festival") levará assim à cúpula do planetário vários filmes que, dadas as suas elevadas exigências tecnológicas a nível de gravação e reprodução, apresentam uma duração tipicamente não superior a 35 minutos, e tendem a privilegiar temas relacionados com ciência.

Essa propensão temática deve-se ao facto de os espaços mais adequados para cinema em telas a 360 graus serem planetários já habitualmente empenhados na divulgação de produções sobre astronomia e outras ciências.