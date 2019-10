OE2020

O Governo encerrou em menos de dois anos 25 empresas públicas "não-produtivas ou redundantes", estando atualmente a ser "reestruturadas ou identificadas para liquidação" outras empresas com resultados operacionais negativos, para evitar "custos estruturais desnecessários".

Segundo se lê no Projeto de Plano Orçamental para 2020, que o Governo remeteu na terça-feira à Comissão Europeia e foi hoje divulgado, este processo em curso de liquidação de empresas públicas não-produtivas ou redundantes insere-se no objetivo de "melhorar a sustentabilidade financeira das empresas públicas, assegurando simultaneamente um controlo mais atempado, transparente e abrangente".

De acordo com o documento, "outro fator crítico que permitirá que essas empresas sejam lucrativas ou, pelo menos, mantenham de forma contínua o equilíbrio, sem a ajuda adicional do Orçamento do Estado, é a negociação e implementação de contratos para compensar certas empresas pelo serviço público prestado".