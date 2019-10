Moçambique/Eleições

A Polícia da República de Moçambique (PRM) anunciou hoje 73 detenções durante a votação e contagem de votos nas eleições gerais de terça-feira, em Moçambique, num processo que classificou, no geral, como "ordeiro e pacífico".

"Na sua maioria, estas pessoas foram detidas por perturbação das mesas de voto", disse Orlando Mudumane, porta-voz do comando geral da PRM, durante uma conferência de imprensa de balanço da operação eleitoral.

De acordo com os registos da Polícia, as províncias de Gaza, sul do país, e Nampula, no norte, registaram maior número de pessoas detidas, com 24 e 23, respetivamente, sendo que os restantes casos ocorreram um pouco por todo o país.