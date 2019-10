Síria

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, instado pelos países ocidentais a suspender a sua ofensiva na Síria, excluiu hoje qualquer negociação com as forças curdas e exigiu que estas deponham as armas e se retirem da fronteira turca.

"Alguns dirigentes tentam realizar uma mediação. Nunca na história da República turca houve algo como sentar-se à mesma mesa com uma organização terrorista", declarou Erdogan num discurso perante o grupo parlamentar do seu partido no poder.

"Não procuramos um mediador, não precisamos dele", insistiu.