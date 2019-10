Brexit

As discussões técnicas desta noite entre Bruxelas e Londres foram "construtivas", mas ainda há "um número significativo" de questões a resolver para que um acordo para o 'Brexit' seja alcançado, transmitiu hoje Michel Barnier à Comissão Europeia.

"O negociador-chefe da União Europeia informou o colégio do estado das conversações com o Reino Unido. As discussões a nível técnico decorreram até altas horas esta noite e continuam neste momento. As discussões foram construtivas, mas ainda há um número significativo de questões para resolver", informou o comissário europeu das Migrações, em conferência de imprensa após a conclusão da reunião semanal do executivo comunitário, em Bruxelas.

Dimitris Avramopoulos contornou as perguntas sobre o 'Brexit', escusando-se a providenciar mais detalhes ou a tecer comentários sobre o estado de espírito de Michel Barnier, ao ser questionado sobre se o negociador comunitário se mostrou otimista quanto a um desfecho positivo das negociações antes do Conselho Europeu, que acontece quinta e sexta-feira em Bruxelas.