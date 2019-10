Actualidade

Os alunos do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra (FCTUC), o Município da Marinha Grande e a Associação Protur estão a desenvolver um projeto para (Re)pensar São Pedro de Moel.

Cerca de 20 alunos do 5.º ano do curso de Mestrado Integrado em Arquitetura vão tomar São Pedro de Moel como observação e estudo, para que daí resultem novas linhas de desenvolvimento sustentável e integrado para aquela praia no concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria, informa uma nota da autarquia.

O projeto (Re)Pensar São Pedro de Moel, que será desenvolvido ao longo do ano letivo 2019/2020, teve início esta semana e está a ser desenvolvido pela Câmara Municipal da Marinha Grande, pela FCTUC e pela Associação Protur (Associação para a promoção do Turismo de São Pedro de Moel).