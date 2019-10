FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a dívida pública de Angola suba para 95% do PIB este ano, iniciando depois uma trajetória descendente, de 90% no próximo ano, chegando a 68,3% em 2024.

De acordo com o anexo estatístico do 'Fiscal Monitor', hoje divulgado em Washington no âmbito dos Encontros Anuais do FMI e do Banco Mundial, Angola deverá ver o rácio de dívida pública subir de 89%, no ano passado, para 95% este ano.

Nos anos seguintes, Angola deverá conseguir inverter a tendência de subida da dívida pública que deverá depois descer para 90% em 2020, e para 84,2% em 2021, continuando a cair progressivamente para chegar aos 68,3% em 2024, o último ano das previsões do Fundo.