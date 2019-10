FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) antevê, num relatório divulgado hoje, que a dívida pública de Moçambique suba este ano para 108,8% do PIB, mantendo-se acima dos 100% do PIB até 2023.

De acordo com o anexo estatístico do 'Fiscal Monitor', hoje divulgado em Washington no âmbito dos Encontros Anuais do FMI e do Banco Mundial, Moçambique deverá assistir a uma subida do rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto, que deverá aumentar de 99,8%, no ano passado, para 108,8% este ano e 106,8% em 2020.

A previsão do FMI aponta, depois, para que em 2021 e 2022 a dívida pública se mantenha na ordem dos 108%, descendo depois para 101,7% em 2023 e decaindo ainda mais, para 90,3% do PIB em 2024.