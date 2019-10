Actualidade

Uma comitiva de 12 empresas têxteis portuguesas participa até sexta-feira numa feira em Tóquio, no Japão, apontado "cada vez mais" como um mercado "estratégico e de valor acrescentado" para as exportações nacionais do setor.

"Conhecidos pela sua atenção ao detalhe, os clientes nipónicos veem na etiqueta 'Made in Portugal' um sinónimo de qualidade, confiança e inovação" e "a distância geográfica torna-se cada vez mais irrelevante para as relações entre a indústria têxtil portuguesa e os compradores japoneses", sustenta a Selectiva Moda, entidade constituída pela ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal e pela Associação Nacional da Indústria de Lanifícios para valorizar a fileira têxtil e moda portuguesa num contexto internacional.

Segundo dados avançados por esta entidade à agência Lusa, desde 2008 as exportações da indústria têxtil e vestuário portuguesa para o Japão quase duplicaram, passando de 8,1 milhões de euros nesse ano para 15,0 milhões de euros em 2018.