O treinador adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, disse hoje que vai "entrar com uma equipa forte" na estreia na Taça de Portugal, na qual inicia a defesa do título frente ao Alverca, do Campeonato de Portugal.

"Valorizamos muito todos os jogos e vamos entrar com uma equipa forte e com os jogadores que achamos que podem responder melhor", disse o técnico, que desempenha as funções de adjunto de Silas, em conferência de imprensa.

Depois de duas semanas de paragem para os jogos das seleções, Emanuel Ferro admitiu que o trabalho desenvolvido teve de ser adaptado à ausência de muitos internacionais, mas que, ainda assim, foi "produtivo".