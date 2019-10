Actualidade

O projeto transfronteiriço Discover Duero, dotado de mais de um milhão de euros, pretende converter o rio Douro na "espinha dorsal" do desenvolvimento do território ibérico envolvente, com o objetivo de promover e inovar no turismo sustentável.

"O Discover Duero é para nós o projeto estrela para a promoção do rio, entre Castela e Leão e o Norte de Portugal, que provém de projetos como o Fluvial ou o Flumen Durius. É uma iniciativa que cumpre uma trajetória, e pretende melhorar e inovar tudo que se fez até agora no rio Douro, desde a nascente à foz", disse à Lusa Lucía Garrote, coordenadora do projeto, que tem como principal beneficiário a Fundação Santa María la Real (Espanha).

A iniciativa integra os territórios transfronteiriços de Castela e Leão, Trás-os-Montes, Alto Douro e Beira Interior.