O FMI manteve hoje a previsão de um défice de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) português este ano e um excedente de 0,1% em 2020, apesar de ter melhorado na terça-feira as previsões do PIB.

No 'Fiscal Monitor' hoje divulgado, o Fundo Monetário Internacional (FMI) mantém as anteriores estimativas de julho para o saldo orçamental português.

A instituição liderada por Kristalina Georgieva mostra-se assim mais pessimista para o défice deste ano do que o Governo, que no Projeto de Plano Orçamental 2020 enviado à Comissão Europeia, hoje divulgado, melhorou em uma décima a previsão para o saldo orçamental este ano, para um défice de 0,1% do PIB, face aos 0,2% previstos no Programa de Estabilidade 2019-2023, apresentado em abril.