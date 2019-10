Actualidade

O Bloco de Esquerda na Câmara de Lisboa anunciou hoje que vai votar contra a proposta para a reeleição do ex-vereador do Urbanismo Manuel Salgado como presidente do conselho de administração da empresa municipal SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana.

A Câmara de Lisboa vai discutir na quinta-feira, em reunião privada do executivo, uma proposta subscrita pelo presidente da autarquia, Fernando Medina (PS), para que Manuel Salgado seja novamente eleito presidente da administração.

O BE, que tem um acordo com o PS para a governação da cidade, realça que se mostrou "frontalmente contra" o objetivo de Manuel Salgado de permanecer na SRU assim que o então vereador tornou pública a sua vontade em deixar de ser responsável pela pasta do Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa.