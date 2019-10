Actualidade

Lisboa, 16 out 2019 (2019) - A instalação inédita "O corpo, a sexualidade e o erótico na obra de Júlio Pomar", de Salomé Lamas, vai estar em exposição no Atelier-Museu do artista, em Lisboa, a partir de quinta-feira, foi hoje anunciado.

A peça, criada este ano pela cineasta, é o resultado de um convite do Atelier-Museu, na sequência da exposição "Formas que se tornam outras", de Júlio Pomar, indicou a instituição, contactada pela agência Lusa.

Para a instalação, feita com projetores de slides, com som, Salomé Lamas usa imagens de arquivo, por vezes mostrando excertos de obras, segundo os curadores, Sara Antónia Matos e Pedro Faro.