Actualidade

Portugal vai apresentar na Feira do Livro de Frankfurt, que começa hoje, um "programa especial dirigido a editoras do universo de língua alemã", como estratégia do programa "Portugal País Convidado da Feira do Livro de Leipzig 2021".

Numa nota enviada à agência Lusa, a Embaixada de Portugal na Alemanha revela que estão agendadas "reuniões 'business-to-business' entre editores portugueses e alemães na perspetiva da publicação de autores de língua portuguesa na Alemanha."

"A Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB) e o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, que vão colaborar num só programa de apoio à tradução e à edição de literatura em língua portuguesa apresentam, em Frankfurt, o programa especial dirigido a editoras do universo de língua alemã", adianta o texto.