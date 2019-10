Actualidade

O livro "CIVITAS / São Paulo", do arquiteto João Carmo Simões, editado pela portuguesa monade, é finalista do Prémio DAM Architectural Book Award 2019 para melhor publicação de arquitetura do ano, atribuído durante a Feira do Livro de Frankfurt.

O prémio, criado pela Feira do Livro de Frankfurt, que arranca hoje, e pelo Museu Alemão de Arquitetura (DAM) é considerado o mais prestigiado em edição da arquitetura.

O júri selecionou um grupo de dez vencedores e dez menções de 'shortlist' para o prémio de entre mais de 100 editoras de arte e arquitetura, num total de 227 entradas.