Actualidade

A justiça italiana autorizou o empréstimo da obra "O Homem de Vitrúvio", de Leonardo Da Vinci, ao Museu do Louvre, em Paris, para que esta seja exposta no âmbito do 500.º aniversário da morte do mestre renascentista italiano.

O Tribunal Administrativo Regional do Véneto, região italiana onde se situa Veneza, declarou "totalmente legal" esta transferência artística da obra para França, segundo o ministro da Cultura de Itália, Dario Franceschini, citado pela agência EFE.

"Agora pode começar a grande operação cultural italo-francesa com duas mostras de Leonardo em Paris e de Rafael em Roma", afirmou o governante.