A Câmara de Vila Velha de Ródão vai investir cerca de um milhão de euros na requalificação e ampliação do Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo, anunciou hoje o município local.

As obras de requalificação e ampliação do edifício destinado ao Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo, em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, vão implicar um investimento total de cerca de um milhão de euros.

"Esta obra implica uma infraestrutura praticamente nova. Trata-se de um projeto muito abrangente e extenso ao nível da sua intervenção, sobretudo, no interior e numa ampliação muito significativa do espaço construído", afirmou à agência Lusa, o presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira.